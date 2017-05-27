مجلس الأمن يدين العنف في ليبيا

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ادان مجلس الأمن الدولي ، تصعيد العنف في العاصمة طرابلس

ودعا المجلس في بيان له جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتأييد المصالحة الوطنية

مبينًا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.

كما دان أعضاء مجلس الأمن في بيانهم أمس الجمعة، نقله موقع “إذاعة الأمم المتحدة”

التصعيد العسكري بجنوب ليبيا والهجوم الذي وقع في قاعدة براك الشاطي الجوية.

ورحب الأعضاء ببيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الذي دان فيه التصعيد العسكري، وإعلانه عن إجراء تحقيق في هجوم براك الشاطي، كما رحبوا بإدانة مؤسسات ليبية أخرى للاعتداء. ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى تقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية في جميع أنحاء ليبيا إلى العدالة.