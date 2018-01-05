مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا حول إيران

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بطلب من واشنطن لمناقشة موجة التظاهرات التي انطلقت في إيران في 28 ديسمبر.

وقدمت الولايات المتحدة أمس الخميس، طلبًا رسميًا لعقد هذا الاجتماع الطارئ .

وأعلنت بعثة كازاخستان التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس، أنه تقرر عقد الاجتماع في الساعة 15,00 (2,00 ت غ) اليوم.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي طلبت الثلاثاء الماضي عقد “اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف” لبحث التطورات في إيران و”الحرية” التي يطالب بها الشعب الإيراني.

وأضافت هايلي “علينا ألا نبقى صامتين وأن الشعب الإيراني يطالب بحريته”.

وتابعت “على كل الشعوب المحبة للحرية مساندة قضيتهم”.

يذكر أنه قتل 21 شخصًا على الأقل واعتقل المئات منذ بدء التظاهرات التي انطلقت احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتتحول إلى تظاهرات ضد الحكومة وشهدت هجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.