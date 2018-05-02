مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامنه الكامل والثابت مع المغرب

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تأييده لإعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية، معربًا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشقيقة، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة ” البوليساريو” عبر ميلشيا حزب الله الارهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.