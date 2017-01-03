العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا
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الرياض – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ،

واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة ، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حول برنامج زيادة الرقعة الخضراء في المملكة ،

واستعادة التنوع الاحيائي والتوازن البيئي بالاستغلال المستدام للظروف المناخية والتقنيات والموارد الطبيعية المتاحة من خلال تأهيل وتنمية أراضي الغابات ، وتطوير وتأهيل المراعي والمواقع الشجرية ، والتوسع في تقنيات الزراعة بمياه البحر ، وإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن والطرق السريعة.

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التصنيف: محليات

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