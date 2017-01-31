مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا

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الرياض – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية, واتخذ حيالها التوصيات اللازمة,

ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وضع الثروة المائية في المملكة.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول برنامج حساب المواطن متضمناً مستوى جاهزية الإطلاق لبدء التسجيل , وأبرز مؤشرات الأداء للمرحلة المقبلة.