العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا
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الرياض – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية, واتخذ حيالها التوصيات اللازمة,

ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وضع الثروة المائية في المملكة.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول برنامج حساب المواطن متضمناً مستوى جاهزية الإطلاق لبدء التسجيل , وأبرز مؤشرات الأداء للمرحلة المقبلة.

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التصنيف: محليات

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