اقتصاد

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مسودة ميزانية 2019

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      19 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة المالية بشأن مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ ( 2019م ).

وقد تناول العرض أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة

إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بناءً على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة

وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام بما في ذلك تقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم، وقد اتخذ المجلس حياله التوصيات اللازمة.

ibrahim

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