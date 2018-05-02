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مجلس الشورى يطالب بشرط جديد يطبق على جميع العاملين المهنيين الوافدين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / شعبان / 1439 هـ       2 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

طالب مجلس الشورى ، اليوم الاربعاء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة

كما طالب المجلس -خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020، إضافة إلى مطالبته الوزارة بأتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص.

وأثناء الجلسة، طالب الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويده بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

كما طالب المجلس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وبتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات.

ibrahim

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