مجلس الشورى يوافق على دعم جهود وزارة الدفاع

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الرياض – البلاد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع التي تهدف إلى دعم جهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية والجوانب المتصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن حياض الوطن

وخصوصاً في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون ألأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون .

وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل (نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 20/ 8/ 1427 هـ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني .

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية1433/ 1434, 1434/ 1435،1435 / 1436هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.