مجلس الشورى يوافق على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، إذ يهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.

وخلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ37 برئاسة رئيس المجلس، وافق الشورى على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

كما وافق المجلس على الانضمام لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معوقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات لعام 2013.