“الشورى” يرفض تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه
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صوَّت أعضاء مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بعدم الموافقة على تعديل نظام المرور بإضافة مادة تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمها في حال وفاته.
ووافق المجلس في الجلسة السادسة للسنة الأولى من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس
على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوركينافاسو.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي ١٤٣٥ / ١٤٣٦هـ.
الوسوم:رخصة القيادة
التصنيف: محليات
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