(الشورى) يطالب بوضع حد لارتفاعات أسعار تأمين المركبات

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‏طالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.

ودعا الشورى خلال الجلسة الرابعة للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس ⁧الشورى⁩ برئاسة معالي رئيس المجلس،

دعا مجلس المنافسة إلى تعزيز التنسيق مع الهيئات والأجهزة التنظيمية لضمان عدم تداخل الاختصاصات لتوفير بيئة استثمارية

تنافسية عادلة، ومطالبًا⁩ بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.

إلي ذلك طالب المجلس بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في

المستشفى الرئيس بالرياض، و⁩بزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين

بجانب استحداث بند الابتعاث لفرع مستشفى التخصصي بجدة

وبدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي

ومركز الأبحاث في بند الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية.

‏⁧داعيًا المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.