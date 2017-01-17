مجلس الوزراء الكويتي يهنئ خادم الحرمين

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الكويت – واس

هنأ مجلس الوزراء بدولة الكويت ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره – حفظه الله – لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية

ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية ومواقفه العربية والإسلامية تجاه قضية فلسطين عبر عقود من الزمن وإغاثة المنكوبين والمحتاجين وإنشائه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية .

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عُقد أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت .