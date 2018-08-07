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أكد وجوب الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو القعدة / 1439 هـ       7 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
جدد مجلس الوزراء رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم

وشدد المجلس خلال جلسته ، اليوم الثلاثاء ، في نيوم بمنطقة تبوك ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة

وأكد المجلس وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية .

ibrahim

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