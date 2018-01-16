مجلس الوزراء يشيد ببيان ترمب الداعي لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة

أشاد مجلس الوزراء في جلسته ، اليوم الثلاثاء ، بقصر اليمامة بالرياض ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، ببيان فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوة فخامته جميع حلفاء أمريكا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب حيث مول وسلح ودرب أكثر من مائة ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني

وثمن المجلس إعلان القضاء الأمريكي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول // حزب الله // الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم .

كما ثمن المجلس تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.