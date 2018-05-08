مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية للبيئة

وافق مجلس الوزراء ، خلال جلسته اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الاستراتيجية الوطنية للبيئة

وجاء قرار المجلس على النحو التالي / أنه بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 13 / 39 / د ) وتاريخ 18 / 3 / 1439هـ، ورقم ( 22 ـ 30 / 39 / د ) وتاريخ 12 / 6 / 1439هـ، ورقم ( 2 ـ 39 / 39 / د ) وتاريخ 18 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للبيئة.