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مجلس الوزراء يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة سنتين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / رجب / 1439 هـ       3 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة سنتين.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 33 ـ 9 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة سنتين تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ.

 

ibrahim

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