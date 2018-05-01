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مجلس الوزراء يوافق على مبادرة «المدارس المستقلة»

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / شعبان / 1439 هـ       1 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على مبادرة (المدارس المستقلة).

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 13 / 39 / ت ) وتاريخ 25 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

ibrahim

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