مجلس جامعة الملك عبدالعزيز يقر الخطة الاستراتيجية

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جدة – البلاد

أقر مجلس جامعة الملك عبدالعزيز في جلسته الرابعة لهذا العام الجامعي برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, الاطار العام للخطة الاستراتيجية للجامعة, بحضور أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

واعتمد المجلس أمس الأول برنامج ماجستير العلوم في تصميم الأزياء بالمقررات الدراسية بكلية التصاميم والفنون, وبرنامج ماجستير في العلوم الطبية (طب الباطني/طب نوم) بالمقررات الدراسية بكلية الطب, بجانب الموافقة على تطوير برنامج ماجستير العلوم في الهندسة المدنية بالمقررات الدراسية بكلية الهندسة, وتطوير برنامج ماجستير العلوم في الهندسة المدنية بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي والمقدم من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة, إضافة إلى إقرار الخطة الدراسية المستحدثة لبرنامج التجسير بقسم الثروة المعدنية والصخور بكلية علوم الأرض, وتعديل مسمى (قسم الطوارئ) بكلية الطب إلى مسمى (قسم طب الطوارئ).

كما أقر مجلس الجامعة, تكليف سعيد بن حامد آل مدشة مراقباً مالياً للجامعة, واحمد بن علي محمد الغامدي مراقباً مالياً للإدارة العامة للموارد الذاتية, وتجديد تعيين عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور طارق بن أحمد عبدالقادر مدني في عضوية مجلس الكلية, وتجديد تعيين عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتورة عائشة بنت مكرم علي صديقي في عضوية مجلس الكلية, وتعيين عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني في عضوية مجلس كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ, وتجديد ندب عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور عوده بن مسعود عواد الحازمي للعمل بجامعة حائل لمدة عام, وندب عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة برابغ الدكتور هيثم بن أحمد باهيثم الى جامعة جدة لمدة عام, وندب عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة الدكتور طلال بن بخيت الميلبي للعمل في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمدة عام, وندب عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتورة لمياء بنت فؤاد داغستاني إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمدة عام.

بالإضافة إلى ندب عضو هيئة التدريس بكلية طب الأسنان الدكتورة سلوى بنت محمود عبدالله طيبة إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمدة فصل دراسي واحد, وإعارة خدمات عضو هيئة بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور عصام بن أمان الله بخاري للعمل بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية لمدة عام, وتمديد مهمة الاتصال العلمي لعضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور أيمن بن عبدالله غائب بخاري في جامعة أوتاوا بكندا لمدة عام, والموافقة على خطة النشاط الطلابي اللامنهجي للعام الحالي 1437 /1438هـ.