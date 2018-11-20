مجلس جامعة جدة يستحدث برامج أكاديمية رياضية

جدة – عبد الهادي المالكي

وافق مجلس جامعة جدة في جلسته الأولى للعام الجامعي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ التي عقدها برئاسة معالي مدير الجامعة د.عدنان بن سالم الحميدان على استحداث عدد من البرامج الأكاديمية في مجال الرياضة ، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية .

وأوضح وكيل جامعة جدة أمين المجلس أ.د.صالح المزعل أن مجلس الجامعة وافق في جلسته التي عقدها أمس بمقر الجامعة الرئيسي على استحداث مسار للقانون الرياضي في برنامج الماجستير المهني في تخصص القانون ، كما تمت الموافقة كذلك على استحداث برنامجاَ للدبلوم العالي في الإعلام الرياضي .

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة سبق أن استحدثت عدداً من البرامج في مجال الرياضة ومنها برنامج الإدارة الرياضية ، وبرنامج الصحة واللياقة لدرجتي البكالوريوس والماجستير للشباب والفتيات ،حيث تعتبر جامعة جدة من أكثر جامعات المملكة تبنياً للتخصصات في مجال الرياضة .