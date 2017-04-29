مجلس شؤون الأسرة يبدأ مهامه بعد 90 يوما

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جدة – البلاد

يبدأ العمل بالتنظيم الجديد لمجلس شؤون الأسرة، رسميًّا، بعد 90 يومًا من الآن. وبينت (صحيفة أم القرى) في لوائح التنظيم الذي أعلنت تفاصيله أمس الجمعة أن المجلس ينشأ برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، باسم “مجلس شؤون الأسرة” ويتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.

وتتكون عضوية المجلس من ممثلين عن وزارات: الداخلية، الحرس الوطني، (برنامج الأمان الأسري الوطني) الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العدل،العمل والتنمية الاجتماعية،الاقتصاد والتخطيط، الصحة، الثقافة والإعلام، التعليم، وممثل عن هيئة حقوق الإنسان، واثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة،واثنتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة.

ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة.