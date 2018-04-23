مجلس منطقة مكة المكرمة يقر الدارسة العمرانية لمحافظات المنطقة

أقر مجلس منطقة مكة المكرمة اليوم, برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس المنطقة ، الدراسة العمرانية لمحافظات المنطقة ، من أجل توفير الخدمات والاحتياجات للأحياء في المحافظات ، مزودة بإحصاءات محدّثة ودقيقة تمكّن من توفير الخدمات اللازمة.

ووجّه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس تتولى دراسة الموضوعات المتعلقة بالمجلس وآليات تنفيذها ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير المنطقة ، وعضوية أمين هيئة تطوير المنطقة ، ووكيل الإمارة ، وأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ، وأمين مجلس المنطقة ، ورؤساء لجان المجلس .

وناقش اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الإمارة بجدة اليوم ، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تأهيل الطرق المحيطة بمحطة قطار الحرمين الواقعة بحي السليمانية بجدة ، وتواكب الحركة المرورية المصاحبة لتشغيل رحلات القطار ، مشدداً المجلس على ضرورة أن تستوعب الطرق حركة المركبات بسلاسة وألا تحدث اختناقات مرورية.

وطرحت لجنة التنمية العمرانية, مشاريع الطرق بالمنطقة ، وترتيب أولوياتها وفق الأهمية والمستجدات ، ما يتماشى ورؤية المملكة 2030م والتحول الوطني 2020م ، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع الضرورية بتوسعة المسجد الحرام ذات الصلة المباشرة بخدمات مرتادي المسجد الحرام خلال موسمي الحج والعمرة ، مستعرضاً المجلس الأعمال التي نفذتها لجنة مساجد الطرق بالمنطقة ، حيث تم في هذا الشأن تأهيل عددٍ من المساجد ، كما جرى إعداد مسح كامل, وإعـداد قاعـدة بيانات عن مساجد الطرق بالمنطقة واحتياجاتها, والبدء بحملة من الأمانات لإلزام أصحاب المحطات بتصحيح وضع المساجد وتجديد مرافـقها.

كما ناقش مجلس منطقة مكة المكرمة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.