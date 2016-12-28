مجلس هيئة الصحفيين السعوديين يعقد اجتماعا في جدة..والقادم في الشرقية

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جدة – البلاد

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه الثالث بمقر صحيفة المدينة بجدة برئاسة رئيس المجلس الأستاذ خالد المالك، وحضور جميع أعضائه.

وفي بداية الاجتماع شكر أعضاء المجلس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على ما أبداه من استعداد لدعم الهيئة وأنشطتها في منطقة مكة المكرمة، خلال تفضله باستقبالهم في مكتبه بالإمارة.

وقد استهلت الجلسة بتهنئة الأعضاء زميلهم رئيس المجلس الأستاذ خالد المالك على منحه وسام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقديراً لجهوده الوطنية، وريادته في مجال الصحافة، ولجهوده في خدمة اللغة العربية وآدابها.

وناقش المجلس الأفكار المقدمة لوضع هيكل إداري للهيئة، واستمع في ذلك إلى عرض من نائب رئيس المجلس د. فهد آل عقران حول ذلك، وتم تفويض عضوي المجلس عبدالوهاب الفايز ومحمد الحارثي بمراجعة المقترحات المقدمة، فيما يتعلق بالصلاحيات، والمسميات الوظيفية للذين سيعملون في الأمانة العامة، والرواتب المستحقة؛ وفقاً لما هو معروض..

كما اطلع المجلس على عددٍ من المقترحات التي تقدم بها عددٌ من الزملاء حول تفعيل بعض الأنشطة والأعمال في الهيئة، وضرورة التواصل مع قانونيين لتقديم بعض الخدمات القانونية للهيئة وأعضائها؛ خاصة فيما يتعلق بالاستشارات القانونية المتعلقة بحماية الصحفيين، وتقديم العون اللازم لهم.

وفيما يتعلق بالعضوية في الهيئة رحب المجلس بموافقة وزارة الثقافة والإعلام بانضمام زملائهم الصحفيين العاملين في الأنشطة الإلكترونية، ليكتمل عقد من تشملهم العضوية إلى كافة شرائح العاملين في المؤسسات الصحفية، والعاملين على وظائف صحفية في الجهات الحكومية،

وفي مكاتب الخدمات الصحفية، والعاملين في الإذاعة والتلفزيون، وفي إدارات الأخبار، ويمارسون أياً من الأنشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي، والعاملين في وكالة الانباء السعودية والمراسلين ومدراء المكاتب السعودية المعتمدين لمراسلة الوسائل الإعلامية السعودية وغير السعودية.

وأكد المجلس على ضرورة قيام المؤسسات والمنظمات والهيئات المختلفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء على الإعلاميين لديهم “بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين”.

وأقر المجلس إقامة النشاط المنبري الشهري على أن يبدأ نشاطه بعد وضع تصور كامل للموضوعات والشخصيات المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات والأحداث المستجدة.

وفي شأنٍ آخر كلف المجلس الزملاء أعضاء المجلس د. عثمان الصيني، وعبدالوهاب الفايز ومحمد الحارثي، لإعداد تقرير الحريات الذي يصدر عن الهيئة سنوياً عن كل عام ميلادي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، كما عيّن المجلس الزميل محمد الحارثي رئيساً للجنة الحريات في الهيئة.

وتم الاتفاق على أن يعُقد الاجتماع القادم بالمنطقة الشرقية في الشهر القادم، بدعوة من رئيس تحرير صحيفة الشرق عضو مجلس إدارة الهيئة الزميل خالد بوعلي.

وبعد انتهاء الجلسة التقى الأعضاء بعددٍ من منسوبي صحيفة المدينة في حفل الغداء الذي أقيم بالصحيفة يتقدمهم الأستاذ محمد الخريجي – نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدينة، ومديرها العام الأستاذ محمد ثفيد.

وشكر رئيس المجلس وأعضاؤه لرئيس تحرير جريدة المدينة نائب رئيس المجلس د. فهد آل عقران حسن الاستضافة، وترتيب اجتماع المجلس.