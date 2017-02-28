مجلس وزراء الصحة العرب يعقد دورته غدا

شارك عبر واتساب

القاهرة – واس

يعقد مجلس وزراء الصحة العرب أعمال دورته الـ ” 47″ غدا الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية، ومشاركة وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.

وأفادت الجامعة العربية في بيان صادر اليوم أن الجلسة الافتتاحية للمجلس ستشهد إطلاق إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام 2017 “صحتك هي أولويتنا”، لافتة إلى أن المكتب التنفيذي للمجلس سيعقد اجتماعًا تحضيريًا غدًا الاثنين.

وأشار البيان إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن عدداً من الموضوعات الصحية الهامة منها عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وشعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز “2014-2020″، ومكافحة التبغ، والتعاون العربي الدولي في المجال الصحي ” الصيني – الهندي”، وتحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية.

ونوه البيان إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا التشريعات الصحية، والتكامل العربي في مجال الدواء، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وتقديم الدعم الصحي للحكومة العراقية، وتقديم الدعم الصحي للحكومة الصومالية، وأثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف مايو 2017، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الدورة الوزارية مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان “صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ” برعاية وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين وينظمها اتحاد المستشفيات العربية.