مجمع الملك عبدالله ينظم يوم ذوي الاحتياجات الخاصة

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جدة – عبدالهادي المالكي

تحت رعاية المدير التنفيذي لمجمع الملك عبد الله الطبي الدكتور محمد أحمد قاروت، افتتحت فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتايجات الخاصة، والتي تهدف إلى زيادة توعية المجتمع بخصوص تزايد حالات الإعاقة الجسدية في الفترة الأخيرة وأنواع هذه الإعاقات، وأسبابها والآثار السلبية المترتبة عليها، واختلاف الإعاقات لمختلف الفئات السنية وتوفير الطرق العلاجية والخدمات التأهيلية والنفسية والاجتماعية لهذه الشريحة الغالية و العزيزة في مجتمعنا، باعتبار ذلك حقا من حقوقهم التي يجب الحفاظ عليها.

وشارك بهذه الفعالية عدة جهات؛ مثل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، والدفاع المدني، وكلية التمريض بجامعة أم القري، وجامعة الملك عبد العزيز، ووزارة التربية والتعليم، والأحوال المدنية، والطب المنزلي من مستشفي الملك فهد، ومركز عبد اللطيف جميل للتأهيل، وكلية البترجي، وجمعية المتقاعدين، وجمعية إبصار، ومجموعة وقاية للتوعية الصحية، ومركز إنماء الطفل للعلاج التأهيلي.

كما تضمنت الفعالية مشاركات العديد من ذوي الإحتياجات الخاصة ممن تحدُّوا إعاقاتهم، وأثبتوا موهبتهم في مجالات عدة، وكانت لهم إثراءات عديدة لمجتمعهم، ومن هؤلاء الداعية عبد الله بانعمة و الرسام راكان كردي، و البطل الأولمبي سفر الحقباني، ومدرب التدليك الاسترخائي حسني بوقس.