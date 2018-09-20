مجموعة شباب سعوديين يصممون لعبة حربية قتالية

تزامنًا مع اليوم الوطني الـ88

قام مجموعة من الشباب السعوديين بإنتاج وتصميم لعبة باسم “جنودنا البواسل”، وهي لعبة حربية قتالية استراتيجية تحاكي الدفاع عن الوطن؛ وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ88، وتقديرًا لجهود جنود الوطن في الدفاع عن الدين والأرض.

وتقوم اللعبة على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بناء وطن والدفاع عنه بقيادة الجيش بطريقة ذكية، على أن يكون لكل لاعب جنود ومشاة وأسلحة نارية دفاعية. وتهدف لعبة “جنودنا البواسل” إلى حماية اللاعبين المشتركين فيها وطنَهم من الأعداء والحاقدين الطامعين في زعزعة أمن الوطن.

وتم إطلاق اللعبة اليوم الخميس، في منصات Appstore وGoogle Android بتصاميم وجرافيكس عالية الدقة، وتحتوي على كثير من الخصائص في اختيار وحدات عسكرية منوعة وبناء أنظمة دفاع قوية للوطن.

وتتميز اللعبة بأنها أول لعبة حربية دفاعية لجنود المملكة صممت لعشاق الألعاب الاستراتيجية في السعودية، ويمكن تحميلها مجانًا واللعب بها بمشاركة الأصدقاء.