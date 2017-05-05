مجموعة صناعة الأفلام تطلق ورشها في ينبع

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المدينة المنورة – جازي الشريف

أنهت مجموعة صناعة الأفلام بمدينة ينبع أول ورشة عمل في مجال صناعة الأفلام والتي تطرقت لمهارات التصوير السينمائي وفن وفلسفة المونتاج باستخدام برنامج أدوبي بريمر ( Adobe Premiera ) بالشراكة مع مكتب السياحة والثراث الوطني بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع .

كما اوضح المخرج هاني بن معيش المحمادي مؤسس مجموعة صناعة الأفلام مدى حرص المجموعة بعقد هذه الورش المتخصصة في صناعة الفيلم دعما منها في اثراء صناعة المحتوى الإعلامي بين الشباب السعودي وإكسابه المهارات والأدوات اللازمة .

وأيضا أكد ما يميز الورش التي تقدمها مجموعة صناعة الأفلام أنها ورش عملية بنسبة ٩٠ ٪ وفق إشراف متخصصين في صناعة الأفلام من الكوادر الوطنية المميزة .

شارك بتقديم الورشة المخرج ناصر بن محمد الظاهري حدثت تتطرق إلى مرحلة ما قبل تصوير الفيلم بكتابة سيناريو وتصويره في نفس موقع الورشة وشارك أحد الحضور بالقيام بتمثيل المشهد بشكل كامل وتصويره أمام المشاركين .

واستعرض المخرج أحمد بن موسى الزهراني المراحل الأربعة في تقنيات وفلسفة المونتاج باستخدام برنامج أدوبي بريمير .

كما عبر المحمادي عن شكره لمدير الهيئة العامة للسياحة الأستاذ سامر بن علي الجهني لإتاحة الفرصة بعقد ورشة صناعة الأفلام بمكتب السياحة والثراث الوطني بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع .