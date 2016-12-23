مجهودات متواصلة لوزارة الثقافة والإعلام في معرض جدة الدولي للكتاب

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جدة – عبدالهادي المالكي

تبذل وزارة الثقافة والإعلام مجهودات متواصلة في معرض جدة الدولي الثاني للكتاب على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية سواءً من خلال اشرافها على الفعاليات الثقافية من ندوات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وأجنحة مختلفة حول الفن التشكيلي والخط العربي والمسرحيات وجناح المرأة والطفل أو باستقبال شحنات الكتب الواردة من 450 دار نشر تابعة لـ 30 دولة محلية وعربية وعالمية في شتى مناحي المعرفة ، والقيام بمهام الرقابة الإعلامية للتأكد من سلامة المحتوى الإعلامي وفسح ما يتناسب مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في نظام المطبوعات بالمملكة .

وتقوم وزارة الثقافة والإعلام وبتوجيهات من معالي الوزير الدكتور عادل بن زيد الطريفي وعبر وكالة الوزارة للإعلام الداخلي بالتأكد من المواقع المهيأة لدور النشر على أرض المعرض وتجهيزاتها لتصبح ملائمة للعرض وملبية لتطلعات شرائح المجتمع إضافة لتخصيص قسم خاص داخل المعرض لمتابعة الاجراءات وتلقي الملاحظات وتولي الإجابة على أي استفسارات حول المطبوعات من زوار المعرض وفق آلية منظمة وسلسة .

وتجند الوزارة كافة طاقاتها البشرية من مختلف قطاعاتها وأجهزتها للمشاركة في التجهيز والتنظيم لإقامة فعاليات المعرض التي تلائم كافة شرائح المجتمع وتلبي رغباته بشكل عام والرقي بحصيلته الثقافية والمعرفية بشكل خاص حيث يستفيد من الفعاليات المصاحبة للمعرض والتي تشرف عليها الوزارة مختلف شرائح المجتمع من مثقفين وكتاب وأفراد الأسرة كالمرأة والطفل ، إضافة إلى المحاضرات والندوات الثقافية والأدبية وورش العمل ذات العلاقة بالثقافة وصناعة النشر ومستقبلها والأمسيات الشعرية والقصصية والفعاليات الثقافية للأم والطفل والعروض المسرحية .

ورصدت وزارة الثقافة والإعلام ورود أكثر من مليون و500 ألف عنوان من الكتب وسط إجراءاتها الرقابية على كافة الشحنات من المطبوعات الواردة للمعرض حرصاً على عدم دخول أي كتاب يمس الثوابت الدينية والأمن الفكري والسياسة العامة للدولة ، وتسليم الكتب التي يتم فسحها للناشرين والشركة المنظمة لتوزيعها على أجنحة المعرض وسط عملية تمتاز بالمرونة والسرعة في الإجراء .

ويضم الجناح الخاص بوزارة الثقافة والإعلام بالمعرض مشاركات هيئة وكالة الأنباء السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وجريدة أم القرى وقطاعات الوزارة.