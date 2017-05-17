محاضرات توعوية إسلامية في مكة المكرمة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عددا من الدروس والمحاضرات التوعوية في جامع الراجحي بحي النسيم في مكة المكرمة ، تهدف إلى التوعية في شهر رمضان المبارك.

صرح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري , وأضاف ان اولى هذه المحاضرات سيلقيها الشيخ/ سعيد بن مسفر بعنوان ( من وحي رمضان ) يوم الجمعة 30/8/1438هـ قبل صلاة العشاء بنصف ساعة ويلقي الشيخ/ نواف الحارثي درس بعنوان ( مجالس تدبرية في آي القران الكريم من خلال تفسير ابن كثير ) من يوم السبت 1/9/1438هـ إلى يوم الأربعاء 5/9/1438هـ بعد صلاة الفجر , و يلقي الشيخ/ محمد الصبحي محاضرة بعنوان ( فرحة مؤمن ) يوم السبت 1/9/1438هـ قبل صلاة العشاء بنصف ساعة ,

كما يلقي الشيخ/ نواف خياط محاضرة بعنوان ( رمضان فرصة للتغيير ) يوم الأحد 2/9/1438هـ قبل صلاة العشاء بنصف ساعة, و يلقي الشيخ نواف الحارثي محاضرة بعنوان ( القرآن و أثره في تهذيب النفوس ) يوم الإثنين 3/9/1438هـ قبل صلاة العشاء بنصف ساعة, كما يلقي الشيخ محمد الحمد محاضرة بعنوان ( مدرسة الأخلاق ) يوم الثلاثاء 4/9/1438هـ قبل صلاة العشاء بنصف ساعة كما يلقي الشيخ حامد القحطاني محاضرة بعنوان ( الصلاة في رمضان ) يوم الأربعاء 5/9/1438هـ قبل صلاة العشاء بنصف ساعة ,

كما يلقي الشيخ احمد الفريح درس بعنوان ( مجالس تدبرية في آي القران الكريم من خلال تفسير ابن كثير ) من يوم الخميس 6/9/1438هـ إلى يوم الإثنين 10/9/1438هـ بعد صلاة الفجر, كما يلقي الشيخ فالح السفياني محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى ( وما رب العالمين ) يوم الخميس 6/9/1438هـ.