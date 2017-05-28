محاضرات في مصليات الأبراج حول المسجد الحرام

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مكة المكرمة- البلاد

ينظم مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سلسلة محاضرات رمضانية تعليمية دعوية ، وذلك في مصليات الأبراج حول المسجد الحرام .

وأوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة الشيخ عابد بن سليمان الخطابي أن البرنامج يهدف إلى تعليم الزوار والمعتمرين أصول الدين في الاعتقاد والعمل والسلوك، وربطهم بكتاب الله تعالى تعلماً وتدبراً وعملاً من خلال وقفات تأملية مع آيات من معظم سور القرآن الكريم، إضافة إلى تفقيههم في أبواب العبادات والمعاملات، وأصول مسائل المعاملات المالية وأهم مسائل فقه الأسرة. وأشار الشيخ الخطابي إلى انه يشارك في المشروع كوكبة من المتخصصين في العقيدة والفقه والتفسير والدعوة من دعاة المركز وغيرهم من المشايخ الفضلاء وكبار طلبة العلم في المنطقة وسيلقى بإذن الله من خلال المشروع مايزيد عن 300 محاضرة , مبينا أن هذه المحاضرات ستقام بإذن الله في مصليات برج وقف الملك عبد العزيز وأبراج الصفوة وشركة مكة للإنشاء والتعمير , داعيا الله أن يتقبل من المسلمين طاعاتهم وأن يجزي ولاة أمر هذه البلاد لما يقدمونه من خدمات جليلة لخدمة المسجد الحرام والمعتمرين .