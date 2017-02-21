محاضرات لمعالجة الفكر الضال بجوامع جدة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد عددا من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة جدة خلال الفترة من 10 /6 /1438هـ إلى 17 /7 /1438هـ تهدف الى توعية الشباب و ايضاً معالجة الفكر الضال و محاربته .

صرح بذلك سمير بن علي خيري مدير العلاقات العامة و الإعلام بالفرع و أضاف ان اولى هذه المحاضرات درس سيلقيه الشيخ/عبدالله منكابو بعنوان (فقه العبادات من مذكرة التأهيل الفقهي) بجامع الملك فهد بإسكان الشرفية يوم 10 /6 /1438هــ بعد صلا ة العصر وتستمر لمدة ثلاثة ايام . كما سيلقي الشيخ نفسه محاضرة بعنوان (فتنة الخوارج) بجامع السلومي يوم 3 /7 /1438هـ بعد المغرب .

ويلقي الشيخ نفسه درس بعنوان ( المختصر في القواعد الأصولية و تطبيقاتها ) بجامع محمد الشميسي في حي الشاطئ يومي 16-17 /7 /1438هـ بعد المغرب .