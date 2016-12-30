محافظة القنفذة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

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جدة – البلاد

أطلقت محافظة القنفذة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2016 ، الذي نظمته جمعية البر الخيرية بالمحافظة ، بإشراف من مركز التأهيل الشامل ، بحضور محافظ القنفذة فضا البقمي ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان .

وشهد الحفل المُقام بهذه المناسبة إقامة حزمة من المحاضرات والبرامج ، إضافةً إلى إقامة مجموعة من الأركان التعريفية ، والترفيهية التي تُبرز مواهب ومنتوجات ذوي الإعاقة ، وتعرض بعض السيّر الذاتية لنماذج مشرفة منهم، في عددٍ من المراكز التجارية بالمحافظة .

وأبان المتحدث الإعلامي بالجمعية فيصل الرفيدي، أن الجمعية تهدف من رعاية المشروع المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تسليط الضوء على قضايا الإعاقة ، وإبراز دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة، بوصفها إحدى فئاتها المشمولة بالرعاية ، وكجزء مهم من المجتمع .

ونوه محافظ القنفذة في كلمته بدور المملكة في الاهتمام ورعاية هذه الفئة المجتمعية الغالية على قلوبنا من خلال توجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين-أيده الله.

معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وما تحظى به المنطقة والمحافظات التابعة لها من دعم واهتمام سموه لتطويرها والرقي بها وفق رؤية المملكه 2030 ، حاثاً الجميع على الوقوف إلى جانب هذه الفئة ورعايتها حق الرعاية المطلوبة .