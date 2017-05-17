محافظة المندق تستضيف 30 إعلاميا وفنانا

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الدمام – حمود الزهراني

استقبلت محافظة المندق بالباحة (سيدة جبال السراة) مؤخراً عددا من الاعلاميين والمثقفين والفنانين ومشاهير برامج التواصل الاجتماعي بدعوة من مدير المركز الإعلامي بالمحافظة الاستاذ مهدي الزهراني وأتت هذه الزيارة ضمن خطط المركز وبرامجه المعدة مسبقا للتعريف بالمحافظة والتي لقيت ترحيبا من قبل محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ودعما وتوجيها لإيمانه بالدور الكبير الذي يقدمه الشريك الاستراتيجي في صناعة السياحة الداخلية (الإعلام) وذلك في اطار توجيهات امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير حسام بن سعود بن عبدالعزيز .

ونظرا لما تتمتع به محافظة المندق – إحدى محافظات منطقة الباحة وبوابتها الشمالية – من مقومات سياحية جاذبة فقد تمت دعوة رجال الإعلام بكافة أوعيته المختلفة لزيارة هذه المحافظة البكر – المدينة الصحية الثانية على مستوى المملكة – والتي تبحث عن التواجد في خارطة السياحة المحلية واطلاعهم عن قرب على ابرز معالمها السياحية والجغرافية خاصة وأن المحافظة تستعد خلال الفترة القادمة لتنفيذ برنامج سياحي ريفي شتوي في فصل تساقط الأمطار وانتشار الضباب وبرودة الاجواء تناسب مع الإقامة الإبداعية كون هذه الطقوس محفّزة للابداع وتوالده .

وقام الوفد بزيارة حديقة بلخزمر وابرز المعالم المحيطة بها وزيارة متحف سالم بن مرضي ببلخزمر والاطلاع على القطع الاثرية التي يحتويها المتحف والتي تعكس تراث المنطقة عموما ليتم بعدها الانطلاق لزيارة منتزه أصفا الذي يتميز بجريان المياة طوال العام

واستقبل محافظ المندق الاستاذ صالح القلطي الوفد الاعلامي وقام بتكريمه بعد ذلك أتيحت الفرصة لضيوف المركز بطرح عدد من التساؤلات والاستفسارات التي تهم التنمية في محافظة المندق ، وشارك الوفد في اداء العرضة الجنوبية واطلع على فلكلورات العرضة واللعب والمسحباني .