محافظة جدة تستخدم التطبيقات الذكية لتسريع الخدمات

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

أدخلت محافظة جدة مشروع منظومة التطبيقات الإلكترونية للخدمة المقدمة للمواطن والمقيم بعنوان “محافظة بلا مراجع”، وذلك ضمن إهتمام المحافظة بمواكبة التطور في تقنية المعلومات وتوظيفها، ما يخدم مسيرة التنمية الوطنية.

وكانت المحافظة قد بدأت المشروع عبر تدشين موقع المحافظة على الانترنت “www.jed.gov.sa” عام 2011 م، الذي يقدم عددا من الخدمات بكل سرعة وجودة وكفاءة في الأداء عبر تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع هذه التقنية الإلكترونية،

ويقدم المشروع خدمة الاستعلام عن المعاملات عن طريق الرسائل النصية “SMS”، والاستعلام عن طريق أجهزة الخدمات الذاتية “KIOSK “، وعن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية المتوفرة في المتاجر الالكترونية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لمحافظة جدة، إضافة لإطلاق تطبيق النسخة الكفية لمستخدمي الأجهزة الذكية، التي تبث عبره محافظة جدة الأخبار والفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media).

وأفادت محافظة جدة أن استخدام التطبيقات الذكية، يمثل إحدى المشروعات التقنية الرائدة بهدف إختصار الوقت، تحقيقاً لتطلعات المواطن في الحصول على الخدمات على وجه السرعة بكل جودة وإتقان، حيث تضم 7 قطاعات حكومية, إضافة إلى المحافظة تشمل، أمانة محافظة جدة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل.

وتقدم محافظة جدة عبر هذه البوابة عدداً من الخدمات للتسهيل على المواطن والمقيم لتقديم طلب الضمان الاجتماعي، وتقديم طلب زواج السعودي من أجنبية لديها شهادة ميلاد سعودية من داخل المملكة، وزواج السعودي من أجنبية ليس لديها شهادة ميلاد سعودية، وزواج سعودية من أجنبي،

وتوثيق عقد زواج سعودي من أجنبية، إضافة إلى طلب ترحيل جثمان متوفي للأجانب ، وطلب تملك غير السعودي للعقار بشرط أن يكون العقار المراد تملكه داخل محافظة جدة، إضافة لطلب إقامة مؤتمر صحفي. كما تقدم الجهات المشاركة في المشروع أكثر من 132 خدمة مسجلة وسط عزم محافظة جدة لإتاحة خدمات جهات حكومية أخرى, في إطار تجسيد روح المسؤولية في الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.