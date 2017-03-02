محافظ أحد المسارحة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ويتفقد مستشفى المحافظة

شارك عبر واتساب

دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017م .

تحت شعار “يدًا بيد للوقاية من المخاطر” وذلك بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة .

واطلع على المعرض المصاحب للاحتفاء ، بمشاركة الإدارات الحكومية.

حيث قدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة النقيب عبدالله القحطاني عرضاً :

عن أبرز محتويات المعرض من أجهزة وأدوات حديثة تساعد في الوقاية من المخاطر وإنقاذ المصابين .

فيما تابع عرضًا مماثلاً لمشاركات المدارس في المعرض من مجسمات ولوحات توعوية وإرشادية .

كما تجول الريثي في ركن المستشفى العام بالمعرض الذي يقدم مبادرة للتبرع بالدم .

بمبادرة من منسوبي إدارة الدفاع المدني للتبرع لإخوانهم المرابطين على الحد الجنوبي .

وأعرب محافظ أحد المسارحة عن تقديره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة والإدارات المشاركة في المعرض لنشر الوعي للوقاية من كافة المخاطر المُحتملة ، متمنياً التوفيق للجميع .

من جهة ثانية تفقد محافظ أحد المسارحة اليوم ، مستشفى المحافظة العام ، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمختلف المرافق والإدارات بالمحافظة .

واستمع إلى عرض من مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي عن سير العمل بجميع الأقسام الطبية واﻹدارية.

ودور كل قسم بالمستشفى لخدمة المرضى والمراجعين ، فيما التقى عددا من المراجعين وتابع حالاتهم الصحية متمنيا لهم الشفاء العاجل .

وأثنى الريثي على الجهود التي يقدمها المستشفى لخدمة المرضى ، داعيًا لبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة صحية متميزة .