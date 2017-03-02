محافظ أحد المسارحة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ويتفقد مستشفى المحافظة
دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017م .
تحت شعار “يدًا بيد للوقاية من المخاطر” وذلك بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة .
واطلع على المعرض المصاحب للاحتفاء ، بمشاركة الإدارات الحكومية.
حيث قدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة النقيب عبدالله القحطاني عرضاً :
عن أبرز محتويات المعرض من أجهزة وأدوات حديثة تساعد في الوقاية من المخاطر وإنقاذ المصابين .
فيما تابع عرضًا مماثلاً لمشاركات المدارس في المعرض من مجسمات ولوحات توعوية وإرشادية .
كما تجول الريثي في ركن المستشفى العام بالمعرض الذي يقدم مبادرة للتبرع بالدم .
بمبادرة من منسوبي إدارة الدفاع المدني للتبرع لإخوانهم المرابطين على الحد الجنوبي .
وأعرب محافظ أحد المسارحة عن تقديره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة والإدارات المشاركة في المعرض لنشر الوعي للوقاية من كافة المخاطر المُحتملة ، متمنياً التوفيق للجميع .
من جهة ثانية تفقد محافظ أحد المسارحة اليوم ، مستشفى المحافظة العام ، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمختلف المرافق والإدارات بالمحافظة .
واستمع إلى عرض من مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي عن سير العمل بجميع الأقسام الطبية واﻹدارية.
ودور كل قسم بالمستشفى لخدمة المرضى والمراجعين ، فيما التقى عددا من المراجعين وتابع حالاتهم الصحية متمنيا لهم الشفاء العاجل .
وأثنى الريثي على الجهود التي يقدمها المستشفى لخدمة المرضى ، داعيًا لبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة صحية متميزة .
التصنيف: محليات
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