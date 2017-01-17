محافظ الأحساء يستقبل المشاركين في ألوان السعودية

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أكد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية:

أن الأحساء مركز اقتصادي, واجتماعي, وعلمي معروف عبر التاريخ, وأن شباب الأحساء مثال يحتذى به في ” إتقان العمل”.

وأعرب سموه خلال استقباله اليوم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة

والمشاركين في جناح الأحساء في ملتقى “ألوان السعودية 2016”:

عن شكره لأعضاء الفريق مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التعريف بالمقومات الطبيعية والمعالم التاريخية في الوجهة السياحية.

من جهته أعرب الفريدة عن شكره لسمو محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية على دعمه للمجلس.

وحرص سموه على المشاركة في ملتقى ألوان السعودية في كل عام.

يذكر أن “ألوان السعودية” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يعتبر أكبر ملتقى للتصوير الفوتوغرافي والأفلام في السعودية ” .