محافظ التقاعد يتفقد استثمارات المؤسسة في جدة

الرياض-البلاد

تفقد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس فرع المؤسسة بجدة والتقى عملاء المؤسسة واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم كما عقد معاليه اجتماعاً مع مديري الإدارات والأقسام جرى خلاله مناقشة استراتيجية المؤسسة حتى عام 2022 التي تم البدء في تنفيذها لتسهم في عملية التحول الذي تشهده المؤسسة نحو تطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتفقد معاليه مشروعي فرع جدة الجديد وجدة السكني واطلع خلالها على الاستثمارات التي تملكها المؤسسة في مدينة جدة التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى تحقيق معدلات عوائد عالية من خلال تكوين عدد متنوع من الخيارات الاستثمارية بعد ذلك عقد معاليه اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر أبو عتيق إذ تدير الشركة “برنامج مساكن” الذي قامت “التقاعد” من خلاله بتمويل 5306 مستفيدين لشراء عقارات سكنية بنظام المرابحة الشرعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن هذه الزيارات تأتي حرصاً من معاليه على التواصل مع منسوبي المؤسسة والمستفيدين من خدماتها والاستماع إلى مقترحاتهم بهدف تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها.