محافظ الخبر يدشن مشاريع ذوي الإعاقة

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الخبر – البلاد

دشن محافظ الخبر سليمان الثنيان، أمس الأول حفل مشاريع ذوي الإعاقة التي تنظمها الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بحضور مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك، وعدد من المسؤولين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في فندق هيوليدي ان بكورنيش الخبر.

وأوضح محافظ الخبر خلال افتتاحه مشاريع لذوي الإعاقة أن مشاركة هذه الفئة في الإعداد والتنظيم لهذه الاحتفالية أكبر دليل على قدرتهم الإبداعية وتواجدهم الفعال في المناسبات الاجتماعية، متمنيا مزيدًا من مساهمة الأفراد والمؤسسات في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لنصبح جميعا أصدقاء لذوي الإعاقة.

وألقى مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك كلمة نوه فيها بدعم ذوي الإعاقة في شتى المجالات، مبينا أن المنشآت الصحية تولي اهتماما خاصا بهذه الفئة، من خلال توفير موظفين في المنشآت الصحية مهمتهم تسهيل إجراءات علاج ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، حيث يقومون بإعطائهم الأولوية في تلقي الخدمة الصحية وهي ضمن المسؤولية المجتمعية لصحة الشرقية.

من جانبهم ثمن عدد من أصحاب مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل ما تقدمه القيادة – أيدها الله – في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وما وفرته لهم من التسهيلات لدعمهم ومشاركتهم الفعالة بالمجتمع .