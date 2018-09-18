محافظ الخبر يكرم مفتشي مكتب العمل

الدمام-حمود الزهراني

كرم محافظ الخبر سليمان بن عبد الرحمن الثنيان مفتشي ومفتشات مكتب العمل بالمحافظة بمناسبة تحقيقهم المركز الأول في مجال التفتيش على مستوى المملكة للربع الأخير من فئته الثانية لعام ١٤٣٩هـ وذلك في مكتبه بالمحافظة بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش ومدير مكتب عمل الخبر منصور بن علي آل بن علي.

وهنأ الثنيان منسوبي مكتب عمل الخبر على هذا الإنجاز الذي يعتبر انجازاً للمحافظة وأثنى على جهودهم مشيداً بالدور الايجابي الذي يقوم به المكتب في تطبيق الأنظمة ومتابعة الجهات التي تقع ضمن اختصاصه في المحافظة .

ثم رعى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل الحفل الذي أقامه مكتب عمل الخبر بهذه المناسبة بحضور مدير شرطة محافظة الخبر العميد طارق بن عبدالله المغلوث وعدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال ومنسوبي ومنسوبات فروع الوزارة .

وكرم المقبل مدير شرطة محافظة الخبر العميد طارق المغلوث مشيداً بالدور الفعال والكبير لشرطة المحافظة في إنجاح الحملات التفتيشية المشتركة خلال مراحل التوطين وتذليل المعوقات التي تواجه مفتشي العمل عند قيامهم بتنفيذ مهامهم والإطاحة بالمخالفين لأنظمة العمل والإقامة خاصة في المنشآت التجارية والأسواق المفتوحة متمنياً أن يستمر هذا التعاون لما يصب في مصلحة الوطن وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

تجدر الإشارة إلى أن مكتب عمل الخبر نفذ 4758 جولة وكانت المنشآت الملتزمة 3089 وتم إصدار 1669 مخالفة.