محافظ الدرب يتفقد تنفيذ المشروعات

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الدرب – البلاد

تفقد محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبوشرحة عددًا من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بعدد من المواقع في المحافظة ، خلال جولاته التفقدية للاطلاع على مختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

وأطلع خلال الجولة على أعمال التنفيذ لمشروع تصريف السيول لعبّارة القائم الأعلى ، وأعمال تنظيف مجرى وادي الحطب ، وأعمال السفلتة الجاري تنفيذها في شوارع أحياء الدرب القديمة ، فضلا عن تنفيذ عبّارة طريق المسامير ،

كما أطلع خلال الجولة على الخدمات البلدية المختلفة .

واستمع لشرح من رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن الخرمي عن مراحل العمل بتلك المشروعات والجهود التي تبذلها البلدية في هذا المجال ،

مبينًا أن عقد النظافة الجديد بمحافظة الدرب الذي تم توقيعه بمبلغ 28 مليون ريال سيبدأ العمل به نهاية شهر ربيع الآخر الحالي الذي يعزز مستوى النظافة بالمحافظة والأحياء التابعة لها.