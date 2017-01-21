محافظ الدرب يتفقد تنفيذ المشروعات
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الدرب – البلاد
تفقد محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبوشرحة عددًا من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بعدد من المواقع في المحافظة ، خلال جولاته التفقدية للاطلاع على مختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.
وأطلع خلال الجولة على أعمال التنفيذ لمشروع تصريف السيول لعبّارة القائم الأعلى ، وأعمال تنظيف مجرى وادي الحطب ، وأعمال السفلتة الجاري تنفيذها في شوارع أحياء الدرب القديمة ، فضلا عن تنفيذ عبّارة طريق المسامير ،
كما أطلع خلال الجولة على الخدمات البلدية المختلفة .
واستمع لشرح من رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن الخرمي عن مراحل العمل بتلك المشروعات والجهود التي تبذلها البلدية في هذا المجال ،
مبينًا أن عقد النظافة الجديد بمحافظة الدرب الذي تم توقيعه بمبلغ 28 مليون ريال سيبدأ العمل به نهاية شهر ربيع الآخر الحالي الذي يعزز مستوى النظافة بالمحافظة والأحياء التابعة لها.
التصنيف: محليات
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