محافظ الدرعية يطلق مشروع (مهدوا لنا الطريق)

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الرياض – البلاد

برعاية وحضور سمو الأمير أحمد بن عبد الله محافظ الدرعية أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مشروع “مهدوا لنا الطريق تحت شعار لأجلهم رياضنا أجمل ، لتمهيد الطرق والمرافق والطرق لذوي الإعاقة وإتاحة الخدمات اللازمة بأنواعها وأشكالها لذوي الإعاقات المختلفة وتعريف المجتمع بالصعوبات التي تواجههم والدعوة لتذليلها، وذلك بمقر مركز التأهيل الشامل بمحافظة الدرعية ، بحضور مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والتطوعية المعنية بذوي الإعاقة.

وأكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبد الحكيم الشهراني، في كلمته التي ألقها، ضرورة نشر الثقافة والوعي بين أعضاء المجتمع بأهمية هذه الفئات من المجتمع وخاصة من ذوي الإعاقة، وأن يتم التعامل معهم بمسؤولية لا تقتصر على التعاطف بل التهيئة الكاملة للمرافق تحقيقاً للوصول الشامل والسعي لتحقيق هذا الهدف من المسؤول والمواطن ورجل الأعمال، داعياً إلى تعاون القطاع الخاص والعام وغير الربحي لدعم هذه المبادرة مهدوا لنا الطريق وأن نضع أيدينا في أيديهم ، ونستعد للتفاعل الإيجابي معهم بكافة أطيافهم.

وأعربت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مركز فريق التأهيل الدولي، في كلمتها، عن سعادتها لانطلاق مشروع مهدوا لنا الطريق بإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقالت: نتمنى أن نرى من خلال هذه المبادرة المستدامة ،التي نطمح لتحقيقها جميعا، أبنائنا المعاقين يعتمدون على أنفسهم فهم لهم لحق في العيش بالطريقة التي يرغبونها والتحرك بحرية وعلينا العمل من أجلهم وتسخير كافة الإمكانات لذلك، وأن أبنائنا من ذوي الإعاقة لديهم الكثير ليقدموه للمجتمع فيما لو تم دمجهم فيه بشكل كامل فهم شركاؤنا.

وأضافت : أن واجبنا جميعاً تجاه هذه الفئة أن نزيل كافة الحواجز بيننا وبينهم وأن نفسح المجال لهم لإطلاق مواهبهم ونمهد لهم الطرق والمرافق لمزاولة حياتهم بشكل طبيعي فلديهم الكثير ليقدموه لهذا الوطن .

وتقدمت سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله محافظ الدرعية على حضوره ورعايته الحفل، وإلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكافة المشاركين والمساهمين في إنجاح هذه المبادرة.