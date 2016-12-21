محافظ الرس يكرم الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي والآثار

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كرم محافظ الرس محمد بن عبد الله العساف في مبنى الضيافة جنوب محافظة الرس.

أمس مجموعة من الشباب الناشطين بالمحافظة في مواقع التواصل الاجتماعي .

واثنين يعملان في مجال الآثار والتراث والسياحة، وتأليف الكتب التاريخية .

وشمل التكريم مالك قلعة جدعية التراثية بالرس خالد الجدعي .

والكاتب والباحث التاريخي عبد الله بن صالح العقيل.

وآخرين هم :

خالد الحناكي , عبد الله الدخيل، وعبد العزيز العماش، وعبد الله الحربي، و خالد الحمامة ، وسليمان العتيبان ، وصالح العقيل، وأحمد الحمياني.

وأوضح العساف أن هذا التكريم يعد رمزيا لتعزيز العمل الإيجابي بكل مجالاته.

مشيرا إلى أن كل عمل إعلامي أو غيره يتم تحفيزه وتشجيعه ليقتدي به الجيل الجديد في الوسائط الجديدة وغيرها.