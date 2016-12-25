محافظ الطائف المكلف يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة

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استقبل محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني ، اليوم بديوان المحافظة .

رئيس الغرفة التجارية بالطائف الدكتور سامي العبيدي , وأعضاء مجلس الإدارة ، وعددا من رجال الأعمال.

وأكد الميموني حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتسهيل جميع أمور ومعاملات المواطنين .

وذلك بمتابعة وإشراف من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.

معرباً عن شكره الجزيل لمعالي محافظ الطائف السابق فهد بن عبدالعزيز بن معمر على ما قدمه من جهود في خدمة وطنه ومحافظة الطائف خاصة.

ونوه بما تضمنته ميزانية الخير والنماء للوطن والمواطن, التي ارتكزت على الاستدامة, والرؤية المستقبلية, لمستقبل أفضل – بإذن الله – .

مراعية حاجة المواطن وخدمته في المجالات كافة .

مؤكدا أن إعلان ميزانية الخير في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة من حولنا تؤكد حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة .