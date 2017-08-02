محافظ الطائف المكلف يناقش موسمي الصيف والحج

الطائف- البلاد

ترأس محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني ، بمقر ديوان المحافظة، الاجتماع الشهري لمجلس المحافظة, بحضور أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل، رؤساء المراكز التابعة للمحافظة، ومديرو ورؤساء الجهات الحكومية.

وناقش الاجتماع خطط العمل للجهات الحكومية والمراكز خلال موسم الصيف واستعدادات الجهات الحكومية ذات العلاقة لموسم حج عام 1438هـ وعيد الأضحى المبارك.

واستمع الميموني والحضور إلى الخدمات المقدمة وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من متطلبات عدد من المراكز التابعة للمحافظة ، حاثًا في الوقت نفسه جميع رؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية بضرورة العمل على استقبال جميع طلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم دون تأخير.