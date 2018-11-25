محافظ الطائف يؤدي الصلاة على الشهيد المطيري

الطائف- واس

أدّى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين أمس، بجامع العباس صلاة الميت على شهيد الواجب سعد خضر المطيري، الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل معالي محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر لذوي الشهيد، سائلاً الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.