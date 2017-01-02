محافظ الطائف يرأس الاجتماع الأول للمجلس الشهري بالمحافظة

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ترأس محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني مساء اليوم بديوان المحافظة ، الاجتماع الأول لمجلس المحافظة الشهري.

وذلك بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ، ومديرو ورؤساء الجهات الحكومية.

ورفع محافظ الطائف في بداية الاجتماع التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد .

سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء .

ونوه الميموني بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

لمحافظة الطائف وجميع الخدمات التي تقدمها في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين سواء في المحافظة أو المراكز التابعة لها وتلمس احتياجاتهم.

مشدداً على ضرورة العمل بشكل تكاملي وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

حاثاً في الوقت نفسه جميع رؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية بضرورة العمل على استقبال جميع طلبات المواطنين و تلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم أولاً بأول .

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهات الحكومية في مختلف المجالات .