محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة في الشهيد العامري

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أدى محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، مع جموع غفيرة من المصلين، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بجامع العباس صلاة الميت على الشهيد الرقيب صالح بن محمد العامري.

الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي .

ونقل محافظ الطائف لذوي الشهيد تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

من جهتهم أكد ذوو الشهيد العامري أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية.

وقالوا: لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس وكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره .