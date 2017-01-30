محافظ القنفذة يستقبل رئيس المحكمة ويتسلم أرض المطار

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استقبل محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي في مكتبه بالمحافظة أمس..

رئيس محكمة القنفذة الشيخ الدكتور سعد الزبيدي، وقاضي محكمة مركز المظيلف الشيخ عبدالعزيز بن علي الشيخي.

وتسلم المحافظ خلال اللقاء الصك المخصص لأرض مطار القنفذة الذي سيكون شمال المحافظة.

تمهيداً لتسليمه لهيئة الطيران المدني والبدء في تنفيذ مشروع مطار القنفذة الاقتصادي.

ووصف البقمي مشروع مطار القنفذة الاقتصادي بـ “النهضة الضخمة”.

لافتاً إلى أنه سيكون علامة فارقة في محافظة القنفذة، ومظهرا حضاريا لكل زائر ومعتمر وحاج, يصل إلى القنفذة.

وقال البقمي :”إن محافظة القنفذة تشهد حراكاً علمياً وثقافياً وسياحياً وتطور ملحوظ في المجالات كافة.

حيث سيسهم مطار القنفذة في نمو حركة السفر بين مدن المملكة وسيكون له أثر بالغ في تنمية وتشجيع السياحة الداخلية.

مايؤكد أن إنشاء وتطوير مطاراتنا الداخلية أصبحت مطلباً هاماً وضرورياً ليتواكب مع حركة النمو والتطور التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

إضافة إلى النقل الجوي من خلال إنشاء وتطوير المطارات الداخلية,. حيث سيكون أكثر إغراء للمواطنين بزيارة مختلف مناطق بلدهم والتعرف عليها بسبب مرونة النقل الجوي وسرعته”.

وأضاف :” لا يُقلل أحدٌ من نعمة الله علينا بهذه القيادة التي كانت ولاتزال همها الأول والأخير خدمة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته .

وإعمار كل محافظة ومدينة وقرية في هذه البلد المعطاء.

كما يسعدنا ويشرّفنا أن نتباها ونفخر بنجاح سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله-.

التي تتوالى ثمارها ليس على هذه المحافظة فحسب، بل على جميع محافظات ومناطق المملكة.

كما نهنئ أنفسنا بالدعم والمتابعة التي تحظى بها محافظة القنفذة إنساناً ومكاناً من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.

الذي يولي جل اهتماماته في متابعة المشروعات وحرصه الدائم على سرعة الإنجاز لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 “.

وأشار البقمي إلى إن المشروعات التنموية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، فمشروع مطار القنفذة الاقتصادي لم يعد حلماً، بل أصبح واقعا.

إذ ستكون آلية تنفيذه بذات الطريقة التي سينفذ بها مطار الطائف الدولي.

حيث ستكون مراحل البدء فيها بعون الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة وهو العمل الذي تبناه مركز التكامل التنموي في إمارة المنطقة.