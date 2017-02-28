محافظ القنفذة يفتتح الندوة العلمية لمشروع “إنها أمانة”

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افتتح محافظ القنفذة فضا البقمي اليوم الندوة العلمية لمشروع -إنها أمانة- …

بعنوان (القدوة في ضوء النمو والتحولات المعاصرة) .

التي قدمها كل من الدكتور علي بن أحمد الراشدي أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الباحة.

والدكتور محمد بن عبد الله الشدوي أستاذ أصول الفقه بجامعة الباحة .

وبدأت الندوة التي حضرها مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي:

بكلمة للدكتور محمد الشدوي سلط الضوء فيها على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى .

التي يجب أن نسير على خطاها والذي اتصف بالصدق والأمانة والقدرة الفائقة على التغيير.

مبينا أن القدوة عند الشباب تبدأ من الأبوين.

ثم ألقى الدكتور علي الراشدي كلمة:

أكد فيها أن الأمانة خلق عظيم ينبغي للإنسان أن يتحلى به وبين أن القدوة عامل كبير ومؤثر في حياة الناس.

لأن الإنسان جبل على حب التقليد والمحاكاة أقوى من حبه للحق البين مبينا أن القدوة ينبغي أن يكون قوياً أمينا .

بعدها تحدث مدير الندوة عن ظاهرة العولمة وما يزخر به تاريخنا العظيم من القدوات ثم تم فتح المجال للمداخلات في الندوة.

حيث تم تقديم عرض مرئي لأبرز برامج ومشروعات ومنجزات هذه المبادرة.