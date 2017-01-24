محافظ الليث يفتتح ١٠ وحدات سكنية للأيتام بقرية الوسقة

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افتتح محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع:

اليوم، عشر وحدات سكنية للأيتام التي تشرف عليها وتنفذها جمعية البر الخيرية بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث ٣٠ كم،.

ضمن مشروعاتها النوعية بالشراكة مع مؤسسة العنود الخيرية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الدكتور محمد بن أحمد النعيري :

أن هذه الوحدات العشر تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية للدعم السكني للمحتاجين.

ليصل بها عدد الوحدات المنفذة للجمعية إلى خمسة وخمسون وحدة سكنية مستقبلاً .

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز للجمعية خلال العشر السنوات الماضية قد غطى قرابة ثلث الاحتياج السكني.

حيث مازالت هناك أكثر من مائة حالة في نطاق الجمعية في قوائم الانتظار بحاجة للدعم السكني إما بالبناء أو الترميم أو التوسعة خاصة.

وأبان أن نطاق الجمعية كبير يمتد من قرية الوسقة إلى قرية حفار ، وعدد سكانها يزيد على 35 ألف نسمة.

مبيناً أن موارد الجمعية محدودة وغير ثابتة لكنها بتوفيق الله تعالى ثم بدعم أهل الخير تخطو خطوات مدروسة ومستمرة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في نطاقها، مهيباَ بأهل الخير والداعمين المسارعة بدعم هذه المشروعات.