محافظ الليث ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البركاتي

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الليث – البلاد

نقل محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، أمس تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد البركاتي الذي أستشهد أثناء أدائه لواجبه في الدفاع عن دينه وحدود الوطن بمنطقة جازان .

وعبّر محافظ الليث خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الوسقة جنوب محافظة الليث، عن فخر وإعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وقال: “ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن”. ورافق محافظ الليث مساعد مدير شرطة محافظة الليث المقدم علي بن عبدالرحمن القرني ومساعد مدير المتابعة بقيادة حرس الحدود بالمحافظة ورؤساء المراكز الإدارية.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي. وأديت صلاة الميت على الشهيد البركاتي بعد فجر يوم أمس الأول في الجامع الكبير بالوسقة.